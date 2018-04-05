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Тач Банк предлагает «Срочный» вклад
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Тач Банк предлагает «Срочный» вклад 

Банки.ру 46 минут назад
Фото: Кам 24
Тач Банк вел новый вклад «Срочный».
Оформить вклад можно в рублях и долларах на срок от 123 до 365 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, 800 долларов, максимальная — 5 млн рублей, 80 тыс. долларов.
В рублях доходность составит 6,4—6,8%, в долларах — 0,2—0,5% годовых.
Дополнительные взносы принимаются в пределах максимальной суммы вклада в течение пяти календарных дней с даты заключения договора вклада. Минимальная сумма допвзноса не ограничена. Расходные операции не допускаются.
Продуктовый виджет
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.
Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
«Вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк держателям карты Touch Bank», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
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