Тач Банк предлагает «Срочный» вклад

Тач Банк вел новый вклад «Срочный».

Оформить вклад можно в рублях и долларах на срок от 123 до 365 дней. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, 800 долларов, максимальная — 5 млн рублей, 80 тыс. долларов.

В рублях доходность составит 6,4—6,8%, в долларах — 0,2—0,5% годовых.

Дополнительные взносы принимаются в пределах максимальной суммы вклада в течение пяти календарных дней с даты заключения договора вклада. Минимальная сумма допвзноса не ограничена. Расходные операции не допускаются.

Продуктовый виджет

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.