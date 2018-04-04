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Солид Банк ввел вклад «Банзай»
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Солид Банк ввел вклад «Банзай» 

Банки.ру 10 минут назад
Фото: РИАМО
Срок депозита — 370 дней. Процентная ставка при минимальной сумме вклада 1 тыс. рублей составляет 4,5%, при минимальной сумме вклада 300 тыс. рублей — 6,7% годовых.
По вкладу предусмотрены дополнительные взносы в первые 190 дней срока его действия. Минимальная сумма допвзноса не ограничена.
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Возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка — 1 тыс. или 300 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
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