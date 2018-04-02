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Невский Банк снизил ставки по рублевым вкладам
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Невский Банк снизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 26 минут назад
Невский Банк понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность «Классического» составит 5,8% годовых (вместо 7,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Доходный» открывается под 5,5% годовых (прежде — под 7%). Минимальная сумма вкладов — 50 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
По вкладу «Фаворит» (от 100 тыс. рублей) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита составит 5,78% (прежде — 7,28%).
Срок всех вышеуказанных депозитов — 368 дней. По вкладам «Доходный» и «Фаворит» проценты выплачиваются ежемесячно.
«Пенсионный» (от 50 тыс. рублей на 400 дней) открывается под 5,55% годовых (вместо 7,05%). Проценты ежемесячно капитализируются.
«Отличный» (от 10 тыс. рублей на 181 день) оформляется под 4% годовых (ранее — под 5%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.
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