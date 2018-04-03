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Кредит Европа Банк понизил ставки по вкладам в рублях
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Стало известно о тайном счете Скрипалей
Стало известно о тайном счете Скрипалей

Кредит Европа Банк понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 21 минуту назад
Доходность депозита «Рантье» (на 91, 181, 271, 368, 550, 730 дней) составит 5,25—6,8% годовых (ранее — 5,25-7,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно. «Срочный» (на 31, 91, 181, 271, 368, 460, 550, 730 и 1098 дней) открывается под 5,75—7,3% годовых (прежде — под 5,75—7,4%).
Проценты выплачиваются в конце срока. Минимальная сумма вкладов — 3 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
По вкладу «Растущий доход» (от 30 тыс. рублей на 368 дней) проценты начисляются по периодам — от 5,1 до 9%. За полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 6,4% (вместо 6,46%). Проценты ежеквартально капитализируются.
Дополнительные взносы по депозитам не предусмотрены.
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