Кредит Европа Банк понизил ставки по вкладам в рублях

Доходность депозита «Рантье» (на 91, 181, 271, 368, 550, 730 дней) составит 5,25—6,8% годовых (ранее — 5,25-7,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно. «Срочный» (на 31, 91, 181, 271, 368, 460, 550, 730 и 1098 дней) открывается под 5,75—7,3% годовых (прежде — под 5,75—7,4%).

Проценты выплачиваются в конце срока. Минимальная сумма вкладов — 3 тыс. рублей.

Продуктовый виджет

По вкладу «Растущий доход» (от 30 тыс. рублей на 368 дней) проценты начисляются по периодам — от 5,1 до 9%. За полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 6,4% (вместо 6,46%). Проценты ежеквартально капитализируются.

Дополнительные взносы по депозитам не предусмотрены.