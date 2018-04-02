Ирак одобрил увеличение мощностей по добыче нефти

Москва , 2 апреля — «Вести. Экономика». Власти Ирака утвердили план по наращиванию нефтедобывающих мощностей в стране до 6,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2022 году, сообщает Reuters

Фото: EPA/HAIDER AL-ASSADEE

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби говорил в январе, что добывающие мощности составляют порядка 5 млн б/с. Ирак планирует 15 апреля заключить контракты на разведку и разработку нефтегазовых месторождений в 11 новых блоках.

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