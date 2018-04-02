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Ирак одобрил увеличение мощностей по добыче нефти
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Ирак одобрил увеличение мощностей по добыче нефти 

Вести.Ru 12 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Власти Ирака утвердили план по наращиванию нефтедобывающих мощностей в стране до 6,5 млн баррелей в сутки (б/с) к 2022 году, сообщает Reuters.
Фото: EPA/HAIDER AL-ASSADEE
Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби говорил в январе, что добывающие мощности составляют порядка 5 млн б/с. Ирак планирует 15 апреля заключить контракты на разведку и разработку нефтегазовых месторождений в 11 новых блоках.
Ссылки по теме
ОПЕК выступает за долгосрочную сделку с экспортерами ОПЕК и РФ готовят соглашение по нефти на 10–20 лет МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть Ирак — второй по величине производитель нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии. ОПЕК и группа производителей, не входящих в картель, включая Россию, 30 ноября договорились продлить соглашение о снижении добычи до конца 2018 года. Участники сделки стремятся сократить коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР до среднего пятилетнего уровня и поддержать цены. Согласно данным вторичных источников, которые приводятся в ежемесячном отчете ОПЕК, Ирак в феврале добывал 4,425 млн б/с — на 25,5 тыс. б/с меньше, чем в январе. Объем добычи соответствует договоренностям ОПЕК+. Как сообщали «Вести. Экономика», в конце марта Джаббар аль-Лаиби заявил на энергетической конференции в Багдаде, что несколько экспортеров нефти предложили продлить соглашение о поставках на шесть месяцев. Министр нефти Ирака не уточнил, о каких странах идет речь. По его словам, решение о продлении сделки после 2018 года зависит от встреч, которые будут проведены экспортерами к концу этого года.
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