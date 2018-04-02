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Структура мэрии Москвы построит метро в Коммунарку за 50 млрд руб
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Структура мэрии Москвы построит метро в Коммунарку за 50 млрд руб 

РИА Недвижимость 26 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 2 апр — РИА Недвижимость. АО «Управление развития строительных технологий» (УРСТ) построит перегонные тоннели и станционные комплексы на участке новой ветки метро от станции «Улица Новаторов» до станции «Коммунарка» почти за 50 миллиардов рублей, говорится в материалах на портале госзакупок.
При начальной цене контракта в 50,8 миллиарда рублей компания готова выполнить работы за 49,8 миллиарда рублей.
Как следует из материалов базы данных «БИР Аналитик», компания принадлежит департаменту городского имущества города Москвы. Ранее она подала единственную заявку на конкурс «Мосинжпроекта» с максимальной ценой контракта 38,5 миллиарда рублей по строительству станций на западном и юго-западном участках «второго кольца» метро Москвы.
Линия от станции «Улица Новаторов» нового кольца метро должна пройти вдоль Калужского шоссе до района деревни Столбово. На ней будет расположено семь станций мелкого заложения с рабочими названиями: «Улица Новаторов», «Улица Академика Опарина», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка» и «Столбово».
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