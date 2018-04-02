ФССП получила документы о списании 750 млн рублей по налоговой амнистии

Он отметил, что ФССП не располагает данными, сколько всего может поступить из Федеральной налоговой службы документов в рамках налоговой амнистии.

"На данный момент в службу судебных приставов поступило порядка 420 тысяч уведомлений по списанию этих налогов на сумму чуть более 750 миллионов рублей", — сказал он.

Аристов сообщил, что работа только началась, основная масса документов по его информации начнёт поступать только сейчас.

В декабре прошлого года была принята налоговая амнистия, признающая безнадежными и подлежащими списанию недоимки по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц, земельному налогу, образовавшиеся у физических лиц на 1 января 2015 года. Пени по этим задолженностям также были аннулированы.