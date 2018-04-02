Игорный бизнес принёс бюджету Московской области в феврале 3 млн рублей

Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Московской области на 1 марта 2018 года составила 4,5 млн рублей. Об этом сообщается в отчёте об исполнении бюджета, размещённого на сайте открытого бюджета Московской области. Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес за февраль 2018 года составила около 3 млн рублей, что в два раза больше, чем в предыдущем месяце.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».