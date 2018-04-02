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Игорный бизнес принёс бюджету Московской области в феврале 3 млн рублей
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Игорный бизнес принёс бюджету Московской области в феврале 3 млн рублей 

Чемпионат.com 35 минут назад
Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Московской области на 1 марта 2018 года составила 4,5 млн рублей. Об этом сообщается в отчёте об исполнении бюджета, размещённого на сайте открытого бюджета Московской области. Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес за февраль 2018 года составила около 3 млн рублей, что в два раза больше, чем в предыдущем месяце.
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