20 миллиардов — мало. Финансирование геологоразведки нужно увеличить вдвое

РФ. Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в этом году составит 20 млрд рублей. Об этом глава ведомства Сергей Донской сообщил на итоговой коллегии Минприроды

«Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в текущем году составит чуть более 20 млрд рублей, что, конечно, недостаточно, поэтому при планировании бюджета необходимо ставить вопрос о двукратном увеличении бюджетных ассигнований», — сказал он.

Министр отметил, что в этом году продолжат геологоразведочные работы по государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов». В ней в приоритет выделены территории Восточной Сибири, Северо-Кавказского федерального округа, Забайкальского края , Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.