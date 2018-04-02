Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в этом году составит 20 млрд рублей. Об этом глава ведомства Сергей Донской сообщил на итоговой коллегии Минприроды РФ.
«Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в текущем году составит чуть более 20 млрд рублей, что, конечно, недостаточно, поэтому при планировании бюджета необходимо ставить вопрос о двукратном увеличении бюджетных ассигнований», — сказал он.
Министр отметил, что в этом году продолжат геологоразведочные работы по государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов». В ней в приоритет выделены территории Восточной Сибири, Северо-Кавказского федерального округа, Забайкальского края, Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.
Ранее Сергей Донской говорил, что российские компании инвестировали в 2017 году в геологоразведочные работы по углеводородам 314 млрд рублей, — сообщает ТАСС. В течение прошлого года открыто 75 месторождений.