Ещё
20 миллиардов — мало. Финансирование геологоразведки нужно увеличить вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

20 миллиардов — мало. Финансирование геологоразведки нужно увеличить вдвое 

ИА Север-Пресс 46 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в этом году составит 20 млрд рублей. Об этом глава ведомства Сергей Донской сообщил на итоговой коллегии Минприроды РФ.
«Объем государственного финансирования геологоразведочных работ в текущем году составит чуть более 20 млрд рублей, что, конечно, недостаточно, поэтому при планировании бюджета необходимо ставить вопрос о двукратном увеличении бюджетных ассигнований», — сказал он.
Министр отметил, что в этом году продолжат геологоразведочные работы по государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов». В ней в приоритет выделены территории Восточной Сибири, Северо-Кавказского федерального округа, Забайкальского края, Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.
Ранее Сергей Донской говорил, что российские компании инвестировали в 2017 году в геологоразведочные работы по углеводородам 314 млрд рублей, — сообщает ТАСС. В течение прошлого года открыто 75 месторождений.
ИА Север-Пресс: последние новости
Дмитрий Кобылкин: Геолог – это во все времена звучит гордо! Самым умным и активным. В «Газпром добыча Ямбург» распределили стипендии Много получаешь – много отдаешь. В России вновь задумались о дифференциации подоходного налога
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться219
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки96
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП42
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому96
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России500
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение