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РосЕвроБанк снизил ставки по автокредитам
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РосЕвроБанк снизил ставки по автокредитам 

Банки.ру 38 минут назад
РосЕвроБанк снизил ставки по действующим кредитным программам на покупку новых и иностранных автомобилей импортного производства. Теперь денежные средства на покупку нового транспортного средства предоставляются под 13,9% годовых (ранее —16% годовых). Оформить займ на приобретение подержанной машины стало возможно под 17,9% годовых (прежде — 19% годовых).
Минимальный первоначальный взнос составляет 25% собственных средств заемщика от стоимости приобретаемого транспорта. При кредитовании на сумму до 1 млн рублей при покупке новой машины возможно получить займ без документов о доходе с увеличением ставки на 1 процентный пункт. При наличии у заемщика 40% взноса такой кредит может быть выдан на сумму до 3 млн рублей.
Максимальная сумма финансирования составляет 5 млн рублей при покупке новой машины и 1,5 млн рублей — подержанной. Срок кредитования может достигать 5 лет.
«При нарушении заемщиком условий пролонгации каско итоговая ставка увеличится на 3 п.п.», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
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