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Портал Банки.ру: динамика средней процентной ставки по вкладам в рублях и валюте
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Портал Банки.ру: динамика средней процентной ставки по вкладам в рублях и валюте 

Банки.ру 42 минуты назад
Портал Банки.ру публикует информацию об изменении средней процентной ставки по вкладам в рублях и иностранной валюте в разрезе по срокам привлечения.
Обзор составлен с начала 2018 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается около 2 250 предложений от порядка 350 кредитных организаций.
Вклады сгруппированы по валютам: рубли, доллары, евро, а также по срокам: один, три, шесть и девять месяцев, один, полтора, два, три и пять лет и выше. Для сравнения были взяты средние ставки по рынку для соответствующих групп вкладов. Сумма вклада не учитывалась.
Продуктовый виджет
Средние ставки по вкладам в рублях в марте 2018 года снизились на 0,11 процентного пункта.
Ставки по краткосрочным депозитам сроком на один месяц уменьшились на 0,05 п. п. (до 4,79%), на три месяца — на 0,12 п. п. (до 5,7%).
Ставки по среднесрочным вкладам снизились. По депозитам сроком на шесть месяцев — на 0,1 п. п. (до 6,11%), на один год — на 0,13 п. п. (до 6,27%), на полтора года — на 0,07 п. п. (до 5,96%).
Доходность долгосрочных депозитов на два и три года уменьшилась на 0,1 п. п. (до 5,66% и 5,04% соответственно), а свыше пяти лет — на 0,16 п. п. (до 4,46%). Смотреть график.
Ставки по вкладам в долларах США незначительно увеличились. При этом без изменений остались ставки по депозитам сроком на один и девять месяцев на уровне 0,19% и 0,8%.
Ставки по краткосрочным депозитам сроком на три месяца выросли на 0,02 п. п. (до 0,41%). Смотреть график.
На 0,02 п. п. повысились ставки по среднесрочным вкладам сроком на шесть месяцев (до 0,74%), ставки по депозитам сроком на один год повысились на 0,01 п. п. (до 1,08%), а на полтора — на 0,06 п. п. (до 1,21%).
Ставки по долгосрочным депозитам сроком на два года увеличились на 0,01 п.п. (до 1,2%), а на срок три года и свыше пяти — на 0,06 п. п. (до 1,32% и 1,68%).
Средние ставки по депозитам в евро в марте изменялись незначительно. Смотреть график.
Так, доходность краткосрочных депозитов сроком на один месяц уже третий месяц подряд осталась без изменений на уровне 0,09%, а ставки по депозитам на три месяца снизились на 0,01 п. п. (до 0,12%).
Ставки по среднесрочным вкладам сроком на шесть месяцев и один год уменьшились на 0,01 п. п. (до 0,18% и 0,28%).
Доходность долгосрочных депозитов сроком на два года осталась без изменений на уровне 0,23%, на три года снизилась на 0,01 п. п. (до 0,23%), а по депозитам на сроки свыше пяти лет — на 0,03 п. п. (до 0,09%).
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