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Крайинвестбанк снизил ставку по нецелевому кредиту
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Крайинвестбанк снизил ставку по нецелевому кредиту 

Банки.ру 1 час назад
Крайинвестбанк снизил на 0,5—1,5 процентного пункта ставку по «Потребительскому кредиту». Теперь в зависимости от категории заемщика ставка составляет:
13—15,5% годовых —для сотрудников бюджетной сферы;
14—16,5% годовых — для военнослужащих;
13,5—15% годовых —для пенсионеров;
15—17% годовых —для прочих клиентов (индивидуальных предпринимателей, наемных работников, адвокатов и моряков).
Внутри диапазона ставка определяется в зависимости от срока кредита, который может достигать семи лет — для бюджетников и 5 лет — для прочих клиентов. Финансирование на сумму до 2 млн рублей предоставляется без залога и поручительства. При отказе от заключения договора личного страхования ставка увеличится на 3 п. п.
«Банк готов предоставить довольно крупную сумму без обеспечения, однако кредитование на сумму свыше 1 миллиона рублей возможно только при наличии созаемщика. Также созаемщик потребуется, если срок кредита будет превышать пять лет, однако его платежеспособность учитываться не будет», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
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