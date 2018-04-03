Крайинвестбанк снизил ставку по нецелевому кредиту

Крайинвестбанк снизил на 0,5—1,5 процентного пункта ставку по «Потребительскому кредиту». Теперь в зависимости от категории заемщика ставка составляет:

13—15,5% годовых —для сотрудников бюджетной сферы;

14—16,5% годовых — для военнослужащих;

13,5—15% годовых —для пенсионеров;

15—17% годовых —для прочих клиентов (индивидуальных предпринимателей, наемных работников, адвокатов и моряков).

Внутри диапазона ставка определяется в зависимости от срока кредита, который может достигать семи лет — для бюджетников и 5 лет — для прочих клиентов. Финансирование на сумму до 2 млн рублей предоставляется без залога и поручительства. При отказе от заключения договора личного страхования ставка увеличится на 3 п. п.

«Банк готов предоставить довольно крупную сумму без обеспечения, однако кредитование на сумму свыше 1 миллиона рублей возможно только при наличии созаемщика. Также созаемщик потребуется, если срок кредита будет превышать пять лет, однако его платежеспособность учитываться не будет», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).