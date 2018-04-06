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Банк «Союз» снизил ставку по кредиту наличными
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Банк «Союз» снизил ставку по кредиту наличными 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Союз» снизил на 0,5—1,5 процентного пункта ставку по кредиту «Широкие возможности», теперь она варьируется от 15,5% до 18,5% годовых в зависимости от срока кредита.
Программа предназначена для заемщиков, имеющих положительную кредитную историю в любом банке и позволяет получить от 100 тыс. до 750 тыс. рублей без обеспечения и до 1,5 млн рублей — под поручительство.
Срок финансирования может достигать семи лет. При отказе от личного страхования процентная ставка увеличится на 2 процентных пункта. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
«Программа позволяет получить крупную сумму на длительный срок. Ставки приближены к среднерыночным значениям», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
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