Банк «Союз» снизил ставку по кредиту наличными

Банк «Союз» снизил на 0,5—1,5 процентного пункта ставку по кредиту «Широкие возможности», теперь она варьируется от 15,5% до 18,5% годовых в зависимости от срока кредита.

Программа предназначена для заемщиков, имеющих положительную кредитную историю в любом банке и позволяет получить от 100 тыс. до 750 тыс. рублей без обеспечения и до 1,5 млн рублей — под поручительство.

Срок финансирования может достигать семи лет. При отказе от личного страхования процентная ставка увеличится на 2 процентных пункта. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

«Программа позволяет получить крупную сумму на длительный срок. Ставки приближены к среднерыночным значениям», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

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