Ещё
Банк «Советский» снизил ставку по кредитам наличными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Советский» снизил ставку по кредитам наличными 

Банки.ру 52 минуты назад
Банк «Советский» снизил ставку по нецелевым кредитам наличными на 2—3,4 процентного пункта.
Теперь, по тарифу «Советуем всем» ставка находится на уровне 23,5% годовых. Финансирование в размере от 30 тыс. до 299,99 тыс. выдается без обеспечения. По программе «Советуем под залог» банк готов предоставить от 30 тыс. до 5 млн рублей под залог автомобиля по ставке 18,5% годовых. Пенсионеры и сотрудники бюджетной сферы могут воспользоваться предложением «Советуем заслуженным» и получить до 700 тыс. рублей без залога и поручительства под 19,5% годовых.
Продуктовый виджет
Финансирование предоставляется на срок до пяти лет. Личное страхование программами не предусмотрено. Комиссия за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимается.
«Несмотря на заметное снижение, ставки по продуктам остаются на довольно высоком уровне», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
Банки.ру: последние новости
Акции компаний группы «Сумма» дешевеют после ареста Магомедовых Докапитализация трех санируемых банков обошлась ЦБ в 626 млрд рублей Сбербанк становится провайдером облачных IT-услуг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться219
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки96
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП42
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому96
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России500
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение