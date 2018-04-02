Банк «Советский» снизил ставку по кредитам наличными

Банк «Советский» снизил ставку по нецелевым кредитам наличными на 2—3,4 процентного пункта.

Теперь, по тарифу «Советуем всем» ставка находится на уровне 23,5% годовых. Финансирование в размере от 30 тыс. до 299,99 тыс. выдается без обеспечения. По программе «Советуем под залог» банк готов предоставить от 30 тыс. до 5 млн рублей под залог автомобиля по ставке 18,5% годовых. Пенсионеры и сотрудники бюджетной сферы могут воспользоваться предложением «Советуем заслуженным» и получить до 700 тыс. рублей без залога и поручительства под 19,5% годовых.

Продуктовый виджет

Финансирование предоставляется на срок до пяти лет. Личное страхование программами не предусмотрено. Комиссия за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимается.

«Несмотря на заметное снижение, ставки по продуктам остаются на довольно высоком уровне», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).