Турция дала проекту АЭС «Аккую» стратегический статус

Проект строящейся в Турции при российском участии АЭС «Аккую» получил статус стратегического, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков . «28 марта проектная компания „Аккую“ получила статус стратегического инвестора, — сказал он. — Это позволит расширить налоговые льготы и преференции. Экономия компании может составить в результате этого где-то $10 млрд Общая стоимость проекта „Аккую“ — это $20 млрд».

«Вопрос в том, что если бы не было предоставлено турецкой стороной дополнительных преференций, то стоимость была бы намного больше. На данный момент первоначальный расчет, потому что станция будет строиться несколько лет — $20 млрд как ориентир», — пояснил Ушаков.

Завтра, 3 апреля, начнется двухдневный рабочий визит президента России Владимира Путина в Турцию. Это первая зарубежная поездка Путина после президентских выборов 18 марта. В ходе визита Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в трехсторонней встрече лидеров России , Турции и Ирана . Как сообщил сегодня Ушаков, Путин и Эрдоган запустят заливку первого бетона в фундамент АЭС «Аккую» в формате телемоста.