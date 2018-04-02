Ещё
Турция дала проекту АЭС «Аккую» стратегический статус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция дала проекту АЭС «Аккую» стратегический статус 

Ведомости 58 минут назад
Проект строящейся в Турции при российском участии АЭС «Аккую» получил статус стратегического, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «28 марта проектная компания „Аккую“ получила статус стратегического инвестора, — сказал он. — Это позволит расширить налоговые льготы и преференции. Экономия компании может составить в результате этого где-то $10 млрд Общая стоимость проекта „Аккую“ — это $20 млрд».
«Вопрос в том, что если бы не было предоставлено турецкой стороной дополнительных преференций, то стоимость была бы намного больше. На данный момент первоначальный расчет, потому что станция будет строиться несколько лет — $20 млрд как ориентир», — пояснил Ушаков.
Завтра, 3 апреля, начнется двухдневный рабочий визит президента России Владимира Путина в Турцию. Это первая зарубежная поездка Путина после президентских выборов 18 марта. В ходе визита Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в трехсторонней встрече лидеров России, Турции и Ирана. Как сообщил сегодня Ушаков, Путин и Эрдоган запустят заливку первого бетона в фундамент АЭС «Аккую» в формате телемоста.
Четырехблочная АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря к 2021 г. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 г. Общий размер инвестиций тогда оценивался в $22 млрд Предполагается, что 49% в проектной компании «Аккую нуклеар» «Росатом» продаст инвесторам, сохранив за собой 51%.
Ведомости: последние новости
Бывший финансовый директор Х5 Retail Group перешла в «Магнит» РЖД обсудит систему вознаграждения правления и гендиректора Крупнейший в России производитель сигарет продал фабрику в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться219
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки96
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП42
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому96
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России500
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение