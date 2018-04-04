Цукерберг выступит в Конгрессе США

В конгрессе США заявили, что Цукерберг примет участие в слушаниях 11 апреля

Основатель Facebook Марк Цукерберг примет участие в слушаниях в комитете энергетики и торговли конгресса США в среду, 11 апреля. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Это слушание будет важной возможностью пролить свет на острые вопросы конфиденциальности данных пользователей и помочь американцам лучше понять, что происходит с их личной информацией онлайн. Мы ценим желание господина Цукерберга дать показания в комитете и надеемся, что он ответит на наши вопросы 11 апреля», — говорится в заявлении председателя комитета Грега Уолдена и его заместителя Фрэнка Паллона.

Ранее СМИ сообщили, что Цукерберг принял решение выступить в конгрессе США.

Американские сенаторы обратились с призывом к Цукербергу дать показания в конгрессе США в связи с ситуацией вокруг аналитической компании Cambridge Analytica, которая незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook.