Минтранс: РФ не получала подтверждения авиавластей Таджикистана о переговорах

"Мы видели сообщения в прессе о готовности таджикской стороны к проведению переговоров. Однако официального подтверждения Минтранс России не получал", — сообщил ТАСС представитель пресс-службы Минтранса. Накануне стало известно, что РФ и Таджикистан взаимно ограничили авиасообщение. Ряд СМИ сообщил, что делегация Таджикистана планирует во вторник прилететь в РФ для проведения переговоров по авиасообщению.

Utair, Минтранс РФ запретил таджикской авиакомпании Somon Air выполнять полеты в семь городов РФ, а авиавласти Таджикистана — четырем российским перевозчикам ( S7 "Уральские авиалинии" и «Северный Ветер») выполнять полеты из 11 городов РФ в Худжанд и Душанбе.

В марте Таджикистан не разрешил «Уральским авиалиниям» полеты из ряда регионов РФ. В ответ Минтранс заявил, что готов на зеркальные меры.