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Минтранс: РФ не получала подтверждения авиавластей Таджикистана о переговорах
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Минтранс: РФ не получала подтверждения авиавластей Таджикистана о переговорах 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 2 апреля, /ТАСС/. Министерство транспорта РФ не получало официального подтверждения авиавластей Таджикистана о проведении переговоров по снятию ограничений на полеты между странами, сообщила ТАСС пресс-служба Минтранса РФ.
"Мы видели сообщения в прессе о готовности таджикской стороны к проведению переговоров. Однако официального подтверждения Минтранс России не получал", — сообщил ТАСС представитель пресс-службы Минтранса. Накануне стало известно, что РФ и Таджикистан взаимно ограничили авиасообщение. Ряд СМИ сообщил, что делегация Таджикистана планирует во вторник прилететь в РФ для проведения переговоров по авиасообщению.
Минтранс РФ запретил таджикской авиакомпании Somon Air выполнять полеты в семь городов РФ, а авиавласти Таджикистана — четырем российским перевозчикам (S7, Utair, "Уральские авиалинии" и «Северный Ветер») выполнять полеты из 11 городов РФ в Худжанд и Душанбе.
В марте Таджикистан не разрешил «Уральским авиалиниям» полеты из ряда регионов РФ. В ответ Минтранс заявил, что готов на зеркальные меры.
Авиасообщение между двумя государствами уже ограничивалось в апреле 2017 года. Тогда Минтранс РФ запретил ряд рейсов Somon Air в Россию в ответ на отказ таджикских регулирующих органов согласовать в полном объеме полеты компании «Ямал» из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты Utair и «Уральских авиалиний».
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