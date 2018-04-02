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Более 30 тысяч семей в Марий Эл получили субсидии на ЖКУ в 2017 году
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Более 30 тысяч семей в Марий Эл получили субсидии на ЖКУ в 2017 году 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
30 тыс. 146 семей в Марий Эл воспользовались государственными субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2017 году. Об этом сообщается на сайте министерства социального развития республики.
Из бюджета республики на эти цели израсходовано 393,1 млн рублей. Средний размер субсидии на одну семью в месяц составил 1 тыс. 630 рублей.
Напомним, что в конце 2017 года стало известно, что долг жителей марийской столицы за ЖКУ составила более 423 миллионов рублей, не считая электроэнергию, газ и взносов на капремонт. С начала года долги он увеличился на 19 млн рублей.
За минувший год марийские управляющие компании направили в адрес должников более 42 тысяч уведомлений о досудебном погашении задолженности по ЖКУ.
Фото:Фазиль Гадалов
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