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ЦБ раскрыл объемы предоставленной «Открытию», Бинбанку и ПСБ ликвидности
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ЦБ раскрыл объемы предоставленной «Открытию», Бинбанку и ПСБ ликвидности 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Банк России в рамках санации предоставил ликвидность банку " ФК Открытие" в объеме 710 миллиардов рублей, группе Бинбанка — 418 миллиардов рублей, Промсвязьбанку — 330 миллиардов рублей, часть этих средств была выдана по нерыночной ставке, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
"Средства на ликвидность выделялись банкам по мере необходимости. Были периоды, когда был пик, сейчас пик выдачи средств на ликвидность прошёл", — сказал он.
"Всего на обслуживание этих операций БФКО (банку ФК «Открытие» — ред.) было выдано 710 миллиардов рублей, на группу БИН — 418, на Промсвязьбанк — 330 миллиардов рублей. Они выдавались в разные сроки… Из этих сумм часть средств была дана по нерыночной ставке", — добавил Поздышев.
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