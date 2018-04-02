ЦБ раскрыл объемы предоставленной «Открытию», Бинбанку и ПСБ ликвидности

"Средства на ликвидность выделялись банкам по мере необходимости. Были периоды, когда был пик, сейчас пик выдачи средств на ликвидность прошёл", — сказал он.