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Московский Кредитный Банк открыл ГТЛК кредитную линию на 6,2 млрд рублей
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Московский Кредитный Банк открыл ГТЛК кредитную линию на 6,2 млрд рублей 

Банки.ру 37 минут назад
Московский Кредитный Банк и Государственная Транспортная Лизинговая Компания подписали соглашение об открытии семилетней кредитной линии с лимитом выдачи 6,2 млрд рублей. Об этом сообщили в МКБ, уточнив, что заемщик направит средства на приобретение вертолетов Ми-8 и «Ансат».
«Сотрудничество банка с ГТЛК имеет для нас стратегическое значение. Но данная сделка имеет и очень важный социальный аспект: кредитные средства будут направлены на покупку специализированных медицинских вертолетов. Это позволит жителям отдаленных районов в разных частях нашей Родины своевременно получать квалифицированную медицинскую помощь», — прокомментировал заместитель председателя правления Московского Кредитного Банка Александр Казначеев.
Согласно данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), ГТЛК по итогам 2017 года занимает первое место среди российских лизингодателей как по объему нового бизнеса, так и по размеру лизингового портфеля.
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