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Вадим Воробьев назначен первым вице-президентом «Лукойла»
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Вадим Воробьев назначен первым вице-президентом «Лукойла» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вадим Воробьев, ранее занимавший должность старшего вице-президента по поставкам и продажам "Лукойла", назначен первым вице-президентом компании (переработка и сбыт), говорится в сообщении «Лукойла».
Владимир Некрасов, ранее занимавший должность первого вице-президента, продолжит работу в компании в должности советника президента.
Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).
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