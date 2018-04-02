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«Лукойл» назначил нового вице-президента по переработке
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«Лукойл» назначил нового вице-президента по переработке 

Rambler News Service 1 час назад
Старший вице-президент «Лукойла» по поставкам и продажам Вадим Воробьев назначен первым вице-президентом компании по переработке и сбыту, говорится в сообщении «Лукойла».
«На должность первого вице-президента компании (переработка и сбыт) назначен Воробьев Вадим Николавич, ранее занимавший должность старшего вице-президента по поставкам и продажам», — отмечает компания.
Владимир Некрасов, ранее занимавший должность эту должность, продолжит свою деятельность в компании в должности советника президента, уточняет «Лукойл».. Некрасов занимал должность первый вице-президента «Лукойла» с 2005 года. Воробев в 2012—2016 годах работал вице-президентом по координации сбыта нефтепродуктов «Лукойла», в 2016—2017 годах — вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке. В 2017​ году Воробьев был назначен старшим вице-президентом по поставкам и продажам​.
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