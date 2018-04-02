«Лукойл» назначил нового вице-президента по переработке

Старший вице-президент «Лукойла» по поставкам и продажам Вадим Воробьев назначен первым вице-президентом компании по переработке и сбыту, говорится в сообщении «Лукойла».

«На должность первого вице-президента компании (переработка и сбыт) назначен Воробьев Вадим Николавич, ранее занимавший должность старшего вице-президента по поставкам и продажам», — отмечает компания.