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Российские нефтегазовые компании могут инвестировать в проекты в Иране более $50 млрд
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Российские нефтегазовые компании могут инвестировать в проекты в Иране более $50 млрд 

Rambler News Service 37 минут назад
Ожидаемые инвестиции нефтегазовых компаний России в проекты в Иране превышают $50 млрд, говорится в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с президентjм Ирана Хасаном Рухани, которая состоится 3 апреля 2018 года в Анкаре.
«Российские нефтегазовые компании ведут планомерную деятельность по освоению месторождений в Иране. Предполагаемая сумма инвестиций — более $50 млрд», — говорится в материалах.
Речь идёт о шести компаниях: это «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл», «Зарубежнефть» и «Татнефть».
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