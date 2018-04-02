Русский Ипотечный Банк снизил ставки по «Накопительной карте» на 0,1 п. п. 

Русский Ипотечный Банк снизил ставки в рублях по «Накопительной карте» с 4,1—7,1% до 4—7% годовых.
Максимальная ставка применяется со второго расчетного периода при ежедневном остатке на счете 10—700 тыс. рублей и совершении операции оплаты товаров и услуг или пополнения карты в расчетном периоде.
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Плата за обслуживание карты составляет 99 рублей в месяц, но не взимается в первые два месяца и далее при поддержании остатка на счете от 10 тыс. рублей.
В апреле повышенный кешбэк (3%) начисляется за покупки в категориях «кинотеатры», «книжные магазины», «топливо/АЗС». За прочие покупки стандартное возмещение составляет 1,5%. Максимальная сумма возврата — 5 тыс. рублей в месяц.
«Снижение ставок можно считать незначительным, 7% годовых — по-прежнему хороший уровень доходности на сегодняшний день», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.