Русский Ипотечный Банк снизил ставки по «Накопительной карте» на 0,1 п. п.

Русский Ипотечный Банк снизил ставки в рублях по «Накопительной карте» с 4,1—7,1% до 4—7% годовых.

Максимальная ставка применяется со второго расчетного периода при ежедневном остатке на счете 10—700 тыс. рублей и совершении операции оплаты товаров и услуг или пополнения карты в расчетном периоде.

Продуктовый виджет

Плата за обслуживание карты составляет 99 рублей в месяц, но не взимается в первые два месяца и далее при поддержании остатка на счете от 10 тыс. рублей.

В апреле повышенный кешбэк (3%) начисляется за покупки в категориях «кинотеатры», «книжные магазины», «топливо/АЗС». За прочие покупки стандартное возмещение составляет 1,5%. Максимальная сумма возврата — 5 тыс. рублей в месяц.