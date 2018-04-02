В Подмосковье построят завод лодочных моторов за 220 млн рублей 

В подмосковной особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» к концу года планируется построить завод по производству лодочных моторов. Общий объем инвестиций в проект составит 219,7 млн руб., сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Научно-производственное предприятие «Патриот» будет разрабатывать и производить двигатели для транспортных средств и беспилотной техники, их компоненты, а также источники питания различного применения.
«На левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» подготовительные работы перед началом строительства собственного объекта ведет компания-резидент «Патриот». Уже к концу 2018 года здесь будет возведен современный завод по производству лодочных моторов. В мае резидент планирует начать забивку свай, а в четвертом квартале 2018 года завершить строительство первой очереди научно-производственного комплекса — 1 350 квадратных метров», — следует из сообщения.
Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев отметил, на современном автоматизированном производстве будет создано не менее 40 новых рабочих мест.
Продукция завода будет иметь ряд преимуществ над зарубежными аналогами. Так, лодочные моторы, образцы которых в настоящее время проходят испытания, будут обладать повышенной надежностью, иметь низкие эксплуатационные расходы и стоимость. Они также будут достаточно простоты в обслуживании и полностью состоят из отечественных компонентов. После выхода предприятия на полную мощность «Патриот» намерен занять 10% отечественного рынка лодочных моторов.