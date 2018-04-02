В Подмосковье построят завод лодочных моторов за 220 млн рублей

В подмосковной особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» к концу года планируется построить завод по производству лодочных моторов. Общий объем инвестиций в проект составит 219,7 млн руб., сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области

Научно-производственное предприятие «Патриот» будет разрабатывать и производить двигатели для транспортных средств и беспилотной техники, их компоненты, а также источники питания различного применения.

«На левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» подготовительные работы перед началом строительства собственного объекта ведет компания-резидент «Патриот». Уже к концу 2018 года здесь будет возведен современный завод по производству лодочных моторов. В мае резидент планирует начать забивку свай, а в четвертом квартале 2018 года завершить строительство первой очереди научно-производственного комплекса — 1 350 квадратных метров», — следует из сообщения.

Продукция завода будет иметь ряд преимуществ над зарубежными аналогами. Так, лодочные моторы, образцы которых в настоящее время проходят испытания, будут обладать повышенной надежностью, иметь низкие эксплуатационные расходы и стоимость. Они также будут достаточно простоты в обслуживании и полностью состоят из отечественных компонентов. После выхода предприятия на полную мощность «Патриот» намерен занять 10% отечественного рынка лодочных моторов.