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НПП «Патриот» построит завод по выпуску двигателей в Дубне за 220 млн рублей
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НПП «Патриот» построит завод по выпуску двигателей в Дубне за 220 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Научно-производственная компания «Патриот» начала подготовительные работы перед началом строительства предприятия по выпуску двигателей для транспортных средств и беспилотной техники, а также их компонентов и источников питания, сообщили в министерстве инвестиций и инноваций Московской области.
Строительство первой очереди на территории ОЭЗ «Дубна» планируется завершить в четвертом квартале 2018 года. Общий объем инвестиций в проект составит 219,7 млн рублей. Полностью завод будет построен к концу 2022 года.
Новое предприятие будет, в том числе, поставлять лодочные моторы для МЧС и Минобороны России. НПП «Патриот» намерено занять 10% российского рынка лодочных моторов после выхода предприятия на полную мощность. В планах компании выход и на зарубежный рынок.
Уставный капитал НПП «Патриот» составляет 500 тыс. рублей. Его единственным владельцем является генеральный директор НПП Антон Москвитин.
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