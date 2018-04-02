Временные постройки для ЧМ-2018 обойдутся в 2,6 млрд рублей

Правительство России распределило между десятью регионами 2,563 млрд рублей на временные постройки для чемпионата мира по футболу 2018 года. Одобренное на заседании кабинета министров 29 марта, распоряжение было опубликовано сегодня на сайте Белого дома.

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На эти деньги организаторы соревнований смогут осуществить доставку, монтаж и демонтаж временных конструкций.

Изначально на временные конструкции было заложено 2,823 млрд рублей. Сэкономленные 260 миллионов пойдут на иные цели, связанные с проведением первенства, говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, в октябре правительство увеличило расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу почти на 35 млрд рублей.

Таким образом, общие траты на реализацию проекта выросли до 678,06 млрд, из них –390,29 млрд рублей выделяет правительство, 92 млрд — региональные власти, еще 195,81 млрд приходятся на частные инвестиции со стороны юридических лиц.

Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве Казани , Нижнем Новгороде, Самаре Саранске , Ростове-на-Дону, Сочи

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