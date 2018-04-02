Россияне оценили работу «Почты России»

Сорок три процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что недовольны обслуживанием в отделениях «Почты России» из-за больших очередей.

Респондентам задали такой вопрос: «Вы довольны работой » Почты России ?». 25 процента опрошенных ответили «нет», пояснив, что «отправления доставляются медленно».

Еще 16 процентов респондентов заявили, что в целом довольны работой «Почты России». Столько же — 16 процентов — сказали, что не пользуются услугами компании.

Всего в опросе приняли участие 3088 человек.

Ранее стало известно о крушении беспилотника, с помощью которого планировалось доставить посылку «Почты России». Аппарат стартовал с площадки отделения почтовой связи в 105 микрорайоне Улан-Удэ . Двухкилограммовый груз хотели доставить в бурятское село Нижний Саянтуй.

По данным «Байкал-Daily», дрон потерпел крушение через несколько минут после взлета, врезавшись в дом. Содержимое посылки не пострадало. Доставка с помощью беспилотника должна была стать первой в истории «Почты России».

Организаторы заявляли, что причиной инцидента стали точки вай-фай, сбившие аппарат с пути. Оборудование планируют усовершенствовать и запустить снова.

Представители «Почты России» заявили, что компания участвовала в эксперименте по доставке посылки «в качестве одного из гостей», а тестирование организовала компания «Рудрон/Экспедитор 3М» — производитель аппарата. В «Почте России» пояснили, что организаторы эксперимента столкнулись с «нештатным отключением электронного оборудования».