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Россияне оценили работу «Почты России»
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Россияне оценили работу «Почты России» 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сорок три процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что недовольны обслуживанием в отделениях «Почты России» из-за больших очередей.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы довольны работой »Почты России?». 25 процента опрошенных ответили «нет», пояснив, что «отправления доставляются медленно».
Еще 16 процентов респондентов заявили, что в целом довольны работой «Почты России». Столько же — 16 процентов — сказали, что не пользуются услугами компании.
Всего в опросе приняли участие 3088 человек.
Ранее стало известно о крушении беспилотника, с помощью которого планировалось доставить посылку «Почты России». Аппарат стартовал с площадки отделения почтовой связи в 105 микрорайоне Улан-Удэ. Двухкилограммовый груз хотели доставить в бурятское село Нижний Саянтуй.
По данным «Байкал-Daily», дрон потерпел крушение через несколько минут после взлета, врезавшись в дом. Содержимое посылки не пострадало. Доставка с помощью беспилотника должна была стать первой в истории «Почты России».
Организаторы заявляли, что причиной инцидента стали точки вай-фай, сбившие аппарат с пути. Оборудование планируют усовершенствовать и запустить снова.
Представители «Почты России» заявили, что компания участвовала в эксперименте по доставке посылки «в качестве одного из гостей», а тестирование организовала компания «Рудрон/Экспедитор 3М» — производитель аппарата. В «Почте России» пояснили, что организаторы эксперимента столкнулись с «нештатным отключением электронного оборудования».
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