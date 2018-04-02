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НПФ «Сафмар» обновил состав совета директоров
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НПФ «Сафмар» обновил состав совета директоров 

Банки.ру 2 часа назад
ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции», являющееся единственным акционером АО «НПФ „Сафмар“, 30 марта 2018 года приняло решение об избрании нового состава совета директоров пенсионного фонда. Численность совета увеличилась до шести человек, уточняется в релизе негосударственного пенсионного фонда, распространенном в понедельник, 2 апреля.
Так, новым членом совета стала старший вице-президент по экономике и финансам ПАО »НК «РуссНефть» Ольга Прозоровская.
В совет директоров НПФ «Сафмар» переизбраны председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, вице-президент ООО «М. Видео Менеджмент» Билан Ужахов, генеральный директор ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» Авет Миракян, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Нефтяная компания „Нефтиса“ Роман Тян и генеральный директор ООО „Корпоративные инвестиции и технологии“ Илья Михайленко.
Председатель будет избран на первом заседании совета директоров, которое состоится в ближайшее время.
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