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«Аэрофлот» вошел в десятку авиакомпаний мира
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«Аэрофлот» вошел в десятку авиакомпаний мира по версии eDreams 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Аэрофлот" впервые вошел в десятку лучших авиакомпаний мира по версии туристического онлайн-агентства eDreams, сообщается на официальном сайте авиакомпании.
По итогам масштабного опроса агентства, в котором приняли участие более 60 тысяч человек, российские авиаперевозчик получил высокие оценки по четырем параметрам: комфорт, регистрация на рейс, сервис на борту и цена билета.
Это не первая престижная награда авиакомпании. В 2017 году она была признана сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также "Аэрофлот" получил высшую оценку от американской пассажирской ассоциации APEX.
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