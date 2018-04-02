Солид Банк снизил ставку по потребительски кредитам

Солид Банк обновил условия кредитования физических лиц. Теперь по кредиту «Отличное решение» проценты начисляются по ставкам:

18—19% годовых —без обеспечения (ранее — 18—20,3%);

15,5% годовых — под залог имущества и/или поручительство (ранее — 15,5—17,5%);

12,9—14% годовых —без обеспечения для бюджетников (прежде — 12,9—16%);

12,9% годовых —под залог имущества и/или поручительство для бюджетников (прежде — 12,9—16%).

Сумма необеспеченного кредита ограничена 300 тыс. рублей, обеспеченного — 1 млн рублей. Срок заимствования может достигать пяти лет. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 3—5 п. п.

По программе «Под залог» ставка снизилась на 2,5—3 п. п. и теперь составляет 17,5% годовых при залоге автомобиля и 15—16,5% годовых — при залоге недвижимости. В случае отказа заемщика от страхования жизни и здоровья ставка увеличится на 2 п. п. Банк готов представить сумму до 3 млн рублей на срок до пяти лет.

Для пенсионеров ставка в рамках тарифа «Плюс к пенсии» снизилась на 1,5 п. п. и теперь варьируется от 13,5% до 14,5% годовых в зависимости от суммы кредита, которая может достигать 500 тыс. рублей. Ставка действует при наличии личного страхования или поручительства, при выдаче кредита без вышеупомянутых условий — увеличивается на 2 п. п.

По тарифу «Премиум» размер снижения составил 2 п. п. и теперь ставка устанавливается в диапазоне 12,9—20% годовых. Программа позволяет индивидуальным предпринимателям и собственникам бизнеса получить кредит на личные нужды. Ставка зависит от вида обеспечения, а при смешанном обеспечении определяется исходя из доли того или иного вида имущества в залоге. В качестве обеспечения банк принимает залог транспортных средств, недвижимости и поручительство.

Личное страхование оформляется по желанию клиента, но при отказе от страховки ставка увеличится на 2 п. п. в том случае, если залоговая стоимость предмета залога в два раза превышает сумму кредита.

«Банк предлагает довольно широкую линейку потребительских кредитов. Ставки по базовым продуктам приближены к среднерыночным значениям, однако периодически банк запускает специальные предложения с более выгодными условиями», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).

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