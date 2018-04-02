На Ставрополье завод «Монокристалл» начал выпуск сверхбольших сапфиров

"Монокристалл" начал выпуск кристаллов искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров, а также сапфировых шестидюймовых пластин, которые необходимы для дальнейшего производства светодиодов, смартфонов и другой высокотехнологичной продукции. В ходе реализации проекта компания разработала современное технологическое оборудование", — говорится в сообщении.

По данным фонда, разработанное оборудование позволяет выпускать кристаллы весом от 120 до 400 кг, на выходе увеличивается процент годного материала, а себестоимость продукции снижается. Завод в Ставрополе увеличил производственные мощности более чем на 70%, компания «Монокристалл» намерена выпускать 60 тыс. шестидюймовых пластин ежемесячно. Общая стоимость проекта составила 1,5 млрд рублей, из которых 280 млн рублей компания получила в виде льготного займа ФРП в конце 2016 года.

Компания «Монокристалл» — «дочка» многоотраслевого промышленного холдинга «Концерн Энергомера». Компания занимает 50% мирового рынка сапфира для светоизлучающих диодов, мобильной электроники, экспортирует продукцию в более чем 25 стран мира.