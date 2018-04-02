Московская область выплатила первый купон по облигациям 2017 года

Московская область выплатила держателям облигаций купонный доход за первый купонный период, на выплаты направили свыше 233 миллионов рублей, сообщается на сайте министерства экономики и финансов Подмосковья.

Выпуск облигаций был размещен в конце декабря 2017 года, дата погашения — 22 декабря 2022 года.

«29 марта 2018 года Московская область осуществила выплату купонного дохода за первый купонный период по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2017 года (RU34011MOO0). Общий объем выплат по обязательству составил 233,75 миллиона рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 18,70 рубля из расчета 7,50% годовых», — отмечается в сообщении.

Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 28 июня 2018 года.