Прибыль Новикомбанка по РСБУ за 2017 г. достигла 1,8 млрд руб. против убытка годом ранее

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Подконтрольный госкорпорации «Ростех» Новикомбанк получил за 2017 году чистую прибыль по РСБУ в размере 1,8 млрд рублей против убытка годом ранее, следует из опубликованной финансовой отчетности кредитной организации.

Чистый процентный доход банка вырос на 83%, до 14,1 млрд рублей. Активы Новикомбанка увеличились по итогам 2017 года на 57% и превысили 317,5 млрд рублей. Рост активов кредитной организации определялся расширением деятельности, связанной с финансированием предприятий высокотехнологичных отраслей экономики.

Остатки на счетах клиентов — промышленных предприятий выросли за отчетный период на 87%, до 256,9 млрд рублей, что фактически полностью финансирует кредитный портфель банка.

По итогам прошедшего года полученные банком валовые процентные доходы выросли на 26% и достигли 23,3 млрд рублей, показатель чистой ссудной задолженности заемщиков увеличился на 87%, до 282,8 млрд рублей.

С начала 2017 года общий объем источников собственных средств кредитной организации увеличился на 6% и составил 27,9 млрд рублей.

"Банк построил качественную клиентскую базу, которая предоставляет как интересные проекты для финансирования, так и надежный источник средств для расширения деятельности. Отношения прочного партнерства, связывающие банк и его клиентов, высокое качество обслуживания и деловая репутация надежного банка обеспечивают привлечение Новикомбанком средств на действительно привлекательных условиях, что ограничивает расходы на фондирование и поддерживает операционные показатели", — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева

Новикомбанк создан в 1993 году, входит в число 30 крупнейших российских банков по объему активов. 100% акций банка принадлежит госкорпорации «Ростех».