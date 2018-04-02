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«Уралсиб» открыл дополнительный офис в Москве
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«Уралсиб» открыл дополнительный офис в Москве 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Банк «Уралсиб» открыл в Москве дополнительный офис «Сходненский».
Как сообщает пресс-служба банка, в новом офисе клиенты — физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели — могут получить более 60 видов банковских услуг, в числе которых открытие и ведение счетов, денежные переводы и валютно-обменные операции, ипотечное и потребительское кредитование, депозитарные ячейки и многое другое. Клиенты банка имеют возможность совершать операции через банкомат и информационно-платежный терминал, которые расположены в зоне круглосуточного обслуживания.
"Мы два года системно работали над повышением эффективности процессов, развитием линейки продуктов и каналов продаж. Это дало нам возможность увеличить объем активов и прибыль, укрепить позиции банка на рынке. Сегодня мы продолжаем активное развитие бизнеса по всем ключевым для Банка направлениям, делая акцент на актуальность и технологичность банковских продуктов и высокий уровень сервиса при обслуживании наших клиентов". — сказал председатель правления банка Константин Бобров на церемонии открытия офиса.
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