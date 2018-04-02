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На базе банка «Траст» будет создан Фонд непрофильных и плохих активов
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На базе банка «Траст» будет создан Фонд непрофильных и плохих активов 

RT на русском 1 час назад
Банк России создаст Фонд непрофильных и плохих активов объёмом 1,1 трлн рублей на базе банка «Траст». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦБ Василия Поздышева.
«Фонд непрофильных и плохих активов будет делаться на базе банка «Траст», общий объём фонда сопоставим с 1,1 трлн рублей», — заявил он.
По его словам, предполагается, что «фонд будет работать не менее трёх лет как фонд прямых инвестиций».
В сентябре банк «ФК «Открытие» стал владельцем 60,51% акций «Росгосстрах банка» и почти 100% банка «Траст».
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