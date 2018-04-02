На базе банка «Траст» будет создан Фонд непрофильных и плохих активов

Банк России создаст Фонд непрофильных и плохих активов объёмом 1,1 трлн рублей на базе банка «Траст» . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦБ Василия Поздышева.

«Фонд непрофильных и плохих активов будет делаться на базе банка «Траст», общий объём фонда сопоставим с 1,1 трлн рублей», — заявил он.

По его словам, предполагается, что «фонд будет работать не менее трёх лет как фонд прямых инвестиций».