Инвесторы продолжают уходить от рисков, рубль не уверен в будущем, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

Доллар США к настоящему времени поднимается на 0,2% и стоит 57,59 руб. Евро торгуется по 70,78 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 4 апреля, составляют 57,53 руб. за американскую валюту и 70,92 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 25 и 32 копейки соответственно.

Сырьевой рынок стабилизировался после провала минувшим вечером. Североморская смесь Brent стоит $67,86 (+0,3%) за баррель. Сегодня на площадке ждут обновленных данных Американского института нефти по запасам черного золота и нефтепродуктов. Средние ожидания, основанные на результатах опросов Bloomberg , предполагают рост запасов нефти на 1,6 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов, вероятнее всего, снизились, но скромнее, чем это наблюдалось неделей прежде.

Китая. В том случае, если запасы нефти действительно выросли, рынок получит очередной «медвежий» сигнал, и стоимость черного золота может снизиться относительно текущих уровней. Если статистика выйдет нейтральной, цены сохранятся в равновесии. Не стоит забывать, что во второй половине дня, когда на площадке появятся заокеанские инвесторы, может возобновиться тенденция к уходу от рисков из-за торгового противостояния США

Рубль так и не отыграл вчерашний разгул продавцов в нефти. Вероятно, помог фактор относительно нейтрального доллара на мировом валютном рынке. Сегодня в валютном секторе такое же затишье, как и накануне, поэтому с этой стороны драйверов нет. Американской валюте по-прежнему важно закрепиться выше 57,85 руб., чтобы на пути к 58,25 руб. за доллар США ей ничто не мешало. Сегодняшние торги для пары доллар/рубль завершатся в границах 57,45-58,00 руб., а для пары евро/рубль — в диапазоне 70,50-71,25 руб..