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Погрузка на сети КТЖ возросла в I квартале 2018 года на 5,6%
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Погрузка на сети КТЖ возросла в I квартале 2018 года на 5,6% 

ТАСС 2 часа назад
АСТАНА, 2 апреля. /ТАСС/. Погрузка грузов на сети АО «НК „КТЖ“ за три месяца этого года возросла на 5,6% к аналогичному периоду прошлого года, следует из сообщения компании. Зерна с начала года перевезено 3,2 млн тонн, что выше плана заявок на 6% и показателей аналогичного периода прошлого года на 60%, муки погружено 1 млн тонн (+9,4% и 33% соответственно). Погрузка угля в адрес потребителей областных акиматов выросла на 8% к аналогичному периоду прошлого года. Объем перевозок грузов в экспортном сообщении составил 19,6 млн тонн (+1% к периоду прошлого года).
Наибольший рост установлен на пограничных железнодорожных переходах с Туркменистаном (133%), Китаем (42%) и Узбекистаном (41%). Объемы отправок грузов через морской порт Актау выросли на 45%. Импортные перевозки выросли на 8%. В частности на пограничных переходах с железными дорогами России (6%), Китая (21%), Узбекистана и Туркменистана (23%).
С начала текущего года по территории Казахстана проследовало 773 контейнерных поездов. При этом зафиксирован рост организованных контейнерных поездов сообщением Китай — Европа в 1,3 раза по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. В обратном направлении из Европы в Китай рост составил 1,6 раза.
АО „НК „Казакстан темир жолы“ является оператором национальной железнодорожной инфраструктуры. Единственный акционер компании — национальный фонд „Самрук-Казына“, 100% акций которого принадлежат Республике Казахстан.
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