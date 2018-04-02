Не платил налоги, нажил проблем

Фото с ресурса коломнанедвижимость.рф Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора «Владагропром» Сергея Ткачева , подозреваемого в сокрытии денежных средств.

По версии следствия, при проведении налоговой проверки специалисты ведомства выявили неоплаченную налоговую задолженность в сумме более 16 миллионов рублей.

Ткачев знал о налоговой недоимке, но мер к исправлению ситуации не принял, а напротив, допустил рост долга.

Действуя по схеме вывода из-под государственного контроля денежных средств, за счет которых должна была погашаться недоимка по обязательным платежам, он производил взаимозачеты с контрагентами через расчетный счет одного из крупных покупателей продукции «Владагропрома».

По оценкам следствия, Ткачев вывел из-под государственного контроля более 8 миллионов рублей, подлежавших взысканию в бюджет.