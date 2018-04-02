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Не платил налоги, нажил проблем
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Не платил налоги, нажил проблем 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса коломнанедвижимость.рф  Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора «Владагропром» Сергея Ткачева, подозреваемого в сокрытии денежных средств.
По версии следствия, при проведении налоговой проверки специалисты ведомства выявили неоплаченную налоговую задолженность в сумме более 16 миллионов рублей.
Ткачев знал о налоговой недоимке, но мер к исправлению ситуации не принял, а напротив, допустил рост долга.
Действуя по схеме вывода из-под государственного контроля денежных средств, за счет которых должна была погашаться недоимка по обязательным платежам, он производил взаимозачеты с контрагентами через расчетный счет одного из крупных покупателей продукции «Владагропрома».
По оценкам следствия, Ткачев вывел из-под государственного контроля более 8 миллионов рублей, подлежавших взысканию в бюджет.
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