HeadНunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO, — Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»

Для того чтобы понять масштаб бизнеса, выручка HeadHunter Group PLC в 2017 году составила 4,7 млрд руб., что на 44% больше, чем в 2016 году. Компания получила чистую прибыль в размере 464,1 млн руб. вместо убытка в 55,6 млн руб. годом ранее.

Действующие акционеры HeadHunter — Highworld Investments Limited (подразделение фонда «Эльбрус Капитал», владеет 59,99999% HeadHunter) и ELQ Investors VIII Limited (подразделение Goldman Sachs Group Inc., владеет 40%) — разместят свои американские депозитарные расписки в рамках IPO. При этом сама компания от продажи бумаг не получит ни цента. Действующие собственники просто выведут в деньги свою долю. Момент выбран удачно, официальная безработица в России на очень низком уровне.