HeadHunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO

Москва , 2 апреля — «Вести. Экономика». Российская рекрутинговая компания HeadHunter подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США в рамках подготовки к IPO, передает Reuters

Среди поданных документов — проспект ценных бумаг, где указано, что компания для размещения американских депозитарных расписок (ADR) выбрала биржу Nasdaq.

В Headhunter планируют привлечь $250 млн в ходе IPO.