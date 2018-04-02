HeadHunter планирует привлечь $250 млн в ходе IPO 

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Российская рекрутинговая компания HeadHunter подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США в рамках подготовки к IPO, передает Reuters.
Среди поданных документов — проспект ценных бумаг, где указано, что компания для размещения американских депозитарных расписок (ADR) выбрала биржу Nasdaq.
Организаторами первоначального размещения назначены Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, ВТБ Капитал и Sberbank CIB.
В Headhunter планируют привлечь $250 млн в ходе IPO.