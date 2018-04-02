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ЦБ назначит Петра Фрадкова главой временной администрации Промсвязьбанка в ближайшее время
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ЦБ назначит Петра Фрадкова главой временной администрации Промсвязьбанка в ближайшее время 

Rambler News Service 1 час назад
Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.
«Нам принципиально важно, чтобы Пётр Михайлович как можно раньше возглавил Промсвязьбанк как новую структуру с учётом новых задач этой кредитной организации, поэтому в ближайшее время Пётр Михайлович Фрадков будет назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка, и он будет принят на работу в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора», — сказал он.
По его словам, назначение Фрадкова может состояться до передачи кредитной организации в госсобственность.
«С учётом существующего законодательства он будет являться единоличным исполнительным органом до момента, когда банк будет предан в собственность Российской Федерации, будет созвано внеочередное собрание акционеров, избран совет директоров, и совет директоров изберёт председателя правления», — сказал Поздышев.
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 Ещё 2 источника 
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