ЦБ назначит Петра Фрадкова главой временной администрации Промсвязьбанка в ближайшее время

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

«Нам принципиально важно, чтобы Пётр Михайлович как можно раньше возглавил Промсвязьбанк как новую структуру с учётом новых задач этой кредитной организации, поэтому в ближайшее время Пётр Михайлович Фрадков будет назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка, и он будет принят на работу в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора», — сказал он.

По его словам, назначение Фрадкова может состояться до передачи кредитной организации в госсобственность.