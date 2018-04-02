ЦБ создаст фонд «плохих» активов на базе банка «Траст»

По его словам, общий объем фонда составит 1,1 триллиона рублей, структура будет работать не менее трех лет как фонд прямых инвестиций. Поздышев уточнил, что фонд «плохих» активов будет создан из балансов нескольких банков.

По словам Поздышева, создание фонда завершится «в течение квартала», причем в начале он будет работать с банковской лицензией. Полное преобразование из банка в фонд произойдет до конца 2018 года, отметил он. Рост-банк находится на санации с 2014 года, изначально в роли санатора выступал Бинбанк. Банк «Траст» также с 2014 года проходил финансовое оздоровление силами ФК «Открытие»

В августе ЦБ взял ФК «Открытие» на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), в сентябре то же произошло с Бинбанком. В середине декабря в ФКБС попал и Промсвязьбанк. Помощь в ФКБС оказывается через прямые инвестиции в капитал в отличие от предыдущей системы, когда банк-санатор получал на санацию кредит от ЦБ. Основным собственником банка на время санации по новой схеме становится сам Банк России.