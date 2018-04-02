ЦБ: Промсвязьбанк нуждается в дополнительной докапитализации на 130 млрд рублей

Промсвязьбанк нуждается в дополнительной докапитализации на 130 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

«В настоящее время на докапитализацию Промсвязьбанка понадобилось 113,4 млрд рублей. Мы предполагаем дополнительную докапитализацию Промсвязьбанка ещё на 130 млрд рублей. Это будет сделано путём ОФЗ, которые Банк России выкупит с балансов санируемых банков, тех самых ОФЗ, которыми эти банки были докапитализированы. Эти ОФЗ в силу принятого закона будут внесены в виде финансовой помощи в Агентство по страхованию вкладов, и Агентство по страхованию вкладов этими же ОФЗ докапитализирует Промсвязьбанк», — сказал он.

Общая сумма средств, направленных ЦБ на докапитализацию санируемых через ФКБС банковских групп, составляет в настоящий момент 626 млрд рублей.

«Сейчас сумма выделенных на докапитализацию всех этих банков средств — 626 млрд рублей. Это та стоимость, по которой Центральный Банк выкупил акции всех этих банков. 130 млрд рублей пока ещё не выделены», — сказал Поздышев.