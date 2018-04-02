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Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 3 апреля
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Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 3 апреля 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на вторник, 3 апреля.
По сравнению с показателем на выходные и понедельник доллар подорожал на 2,01 копейки — до 57,2850 рубля.
В свою очередь евро вырос в цене на 4,2 копейки — до 70,6038 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 3 копейки, составив 63,2785 рубля.
Отметим, что второй квартал российская валюта начала снижением против основных резервных валют. Это обусловлено падением спроса на рублевую ликвидность после завершения мартовского налогового периода, а также сохранением геополитической напряженности (в частности «делом Скрипаля»).
Что касается стоимости нефти, то она пытается вернуться к уровню 69 долларов за баррель сорта Brent на фоне данных о снижении числа действующих буровых установок в США.
Ранее эксперты объяснили позитивную тенденцию договоренностью между членами ОПЕК, которые достигли соглашения о фиксации цен на нефть до конца 2018 года. Впрочем, в июне условия соглашения могут быть пересмотрены.
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