Курс доллара на завтра: ЦБ установил курсы валют на 3 апреля

Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на вторник, 3 апреля.

По сравнению с показателем на выходные и понедельник доллар подорожал на 2,01 копейки — до 57,2850 рубля.

В свою очередь евро вырос в цене на 4,2 копейки — до 70,6038 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 3 копейки, составив 63,2785 рубля.

Отметим, что второй квартал российская валюта начала снижением против основных резервных валют. Это обусловлено падением спроса на рублевую ликвидность после завершения мартовского налогового периода, а также сохранением геополитической напряженности (в частности «делом Скрипаля»).

Что касается стоимости нефти, то она пытается вернуться к уровню 69 долларов за баррель сорта Brent на фоне данных о снижении числа действующих буровых установок в США