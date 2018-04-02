Ещё
Россельхозбанк организовал размещение биржевых облигаций «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхозбанк организовал размещение биржевых облигаций «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
30.03.2018 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» серии 001Р-01 сроком 3 года и номинальным объемом 5 млрд рублей. По выпуску облигаций предусмотрена ежеквартальная амортизация: по 8,3% от номинальной стоимости в даты окончания 1 — 11 купонных периодов и 8,7% от номинальной стоимости — в дату погашения облигаций.
Открытие и закрытие книги заявок состоялось 28.03.2018. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 10,50 — 11,00% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 20 заявок общим объемом в 1,2 раза превышающим объем предложения, что позволило дважды сузить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 10,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,03% годовых.
Организаторами выпуска биржевых облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» серии 001Р-01 выступили АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк» и ООО «Компания БКС».
АиФ-Оренбург: последние новости
Рабочая группа городского Совета провела рейд по проблемным дорогам РСХБ предлагает кредит на проведение сезонных работ по двум документам Оренбургский филиал Россельхозбанкапроводит акцию «Монета со скидкой»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться207
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки87
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП42
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому96
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России502
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение