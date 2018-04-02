Россельхозбанк организовал размещение биржевых облигаций «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»

30.03.2018 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ» серии 001Р-01 сроком 3 года и номинальным объемом 5 млрд рублей. По выпуску облигаций предусмотрена ежеквартальная амортизация: по 8,3% от номинальной стоимости в даты окончания 1 — 11 купонных периодов и 8,7% от номинальной стоимости — в дату погашения облигаций.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 28.03.2018. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 10,50 — 11,00% годовых. На участие в первичном размещении было подано свыше 20 заявок общим объемом в 1,2 раза превышающим объем предложения, что позволило дважды сузить первоначальный ориентир купона и установить финальную ставку купона на уровне 10,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,03% годовых.