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«Элемент Лизинг» разместил биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей
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«Элемент Лизинг» разместил биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей 

Банки.ру 43 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
Компания «Элемент Лизинг» 30 марта разместила биржевые облигации серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-36193-R-001Р-02Е от 28 февраля 2018 года). Об этом сообщается на сайте эмитента.
Организаторами выпуска выступили BCS Global Markets, Россельхозбанк, Совкомбанк, соорганизаторами — банк «Ак Барс», Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, банки «ФК Открытие» и «Союз». Агент по размещению — BCS Global Markets.
Продуктовый виджет
В ходе премаркетинга первоначальный ориентир по ставкам купона составлял 10,5—11% годовых (что соответствовало доходности в 10,95—11,5% годовых), после чего диапазон по ставке купона был сужен до 10,5—10,75% годовых.
По итогам закрытия книги заявок финальная ставка купона приблизилась к нижней границе маркетингового ориентира и составила 10,6% годовых (доходность — 11,06%). Срок обращения выпуска установлен на три года с квартальными купонами и амортизацией начиная с первого купона. Дюрация выпуска составляет 1,48 года. Эмитентом было принято решение разместить облигации в объеме 5 млрд рублей.
В ходе букбилдинга было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также частных инвесторов. Общий спрос на облигации превысил 6,3 млрд рублей.
«Мы рассматриваем выпуск облигаций как прекрасную возможность расширения круга инвесторов, кроме того, этот механизм позволяет воздействовать на стоимость финансирования, оптимизируя процентную ставку долгового портфеля компании. Итогами данного размещения мы остались очень довольны. Благодаря прекрасным финансовым показателям компании и ее многообещающим перспективам, а также качественной и высокопрофессиональной работе организаторов, нам удалось осуществить размещение среди внушительного круга разнообразных инвесторов. Также в силу высокого спроса компания смогла привлечь финансирование по ставке, максимально приближенной к нижней границе первоначального ориентира, что мы, несомненно, считаем отличным результатом», — комментирует генеральный директор ООО «Элемент Лизинг» Андрей Писаренко.
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