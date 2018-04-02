Почта Банк предложит предпринимателям расчетное обслуживание

В 2018 году Почта Банк планирует приступить к обслуживанию предприятий малого бизнеса, сказал глава банка Дмитрий Руденко в ходе пресс-конференции.

«По стратегии в этом году мы должны начать обслуживание малого бизнеса. Сейчас мы уже начали эти операции в пилотном режиме, в следующем квартале начнем экспансию в этой области», — отметил Руденко.

По его словам, банк предложит предпринимателям расчетное обслуживание с функциями самоинкассации.

«Наши банкоматы могут не только выдавать деньги, но и принимать их, поэтому предприниматели могут рассматривать нас как удобный банк, где в ближайшем отделении почты можно через банкомат сдать выручку», — рассказал он.

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