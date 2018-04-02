Генподрядчик демонтажа гостиницы «Россия» подал заявление о собственном банкротстве

Финансово-промышленная корпорация «Сатори» направила в арбитражный суд Москвы иск о собственном банкротстве, следует из материалов суда.

Арбитраж назначил проверку обоснованности заявления строительной компании на 5 июня. Причины иска не уточняются.

Согласно информации на сайте застройщика, в настоящее время на рынке «Сатори» знают «как компанию с социальным уклоном в строительстве» и «главного эксперта в сегменте сноса зданий и сооружений столицы». Компания развивает рециклинг строительных отходов и услуги по транспортировке грузов и обслуживанию строительной техники.