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Генподрядчик демонтажа гостиницы «Россия» подал заявление о собственном банкротстве
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Генподрядчик демонтажа гостиницы «Россия» подал заявление о собственном банкротстве 

Ведомости 32 минуты назад
Фото: Ведомости
Финансово-промышленная корпорация «Сатори» направила в арбитражный суд Москвы иск о собственном банкротстве, следует из материалов суда.
Арбитраж назначил проверку обоснованности заявления строительной компании на 5 июня. Причины иска не уточняются.
Согласно информации на сайте застройщика, в настоящее время на рынке «Сатори» знают «как компанию с социальным уклоном в строительстве» и «главного эксперта в сегменте сноса зданий и сооружений столицы». Компания развивает рециклинг строительных отходов и услуги по транспортировке грузов и обслуживанию строительной техники.
«Сатори» являлась генподрядчиком по демонтажу гостиницы «Россия», на месте которой теперь находится парк «Зарядье», реконструировала стадион «Динамо», строила храм Святого благоверного князя Александра Невского, реконструировала исторические здания, возводила многоквартирные жилые дома, а также занималась другими объектами в Москве.
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