В Самарской области вырос объем автокредитов 

На 21,1% вырос объем автокредитования в Самарской области в феврале этого года, по сравнению с февралем 2017, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Общая сумма автозаймов в этом году составила более 1 млрд рублей. В прошлом — 833,7 млн руб. По объему автокредитования Самарская область заняла девятое место среди регионов-лидеров. На первом месте Москва — 4,3 млрд рублей (+12%), на втором — Санкт-Петербург — почти 3 млрд (+25%), на третьей позиции — Московская область — 2,6 млрд (+10,3%). Эксперты отмечают, что темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вернувшись фактически к уровню «докризисного» 2014 года. При этом в сфере автокредитов ситуация с просрочкой существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования.
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